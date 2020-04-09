Сделка ОПЕК+ обвалила нефть 2 9.04.2020, 22:01

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Цена на Brent после новых подробностей переговоров опустилась более чем на 3%.

Мировые цены на нефть вновь оказались под давлением переговоров ОПЕК+, которые продолжаются в настоящее время в видеоформате между членами Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и государств, не входящих в картель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена на июньский фьючерс марки Brent после новых подробностей переговоров опустилась более чем на 3 процента, до 31,67 долларов за баррель, параллельно майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на пять процентов, до 23,24 долларов за баррель, передает «Лента.ру».

Поводом для снижения могла стать информация от министра нефти Ирана, который сообщил агентству Reuters, что члены ОПЕК+ готовы сократить нефтедобычу на 10 миллионов баррелей в сутки, но только на период двух месяцев — мая и июня. В дальнейшем страны намерены наращивать добычу, снизив квоты. Так, с января 2021 года сокращение составит всего лишь 6 миллионов баррелей в день, а с июля 2020 года — 8 миллионов.