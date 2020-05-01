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Коронавирус поражает школы и детские сады в Минске

  • 1.05.2020, 7:59
Коронавирус поражает школы и детские сады в Минске

Появилась новая информация о всплеске эпидемии в столице.

Коронавирус поражает школы и детские сады в Минске. Только за последние сутки телеграм-канал "Баста" получил четыре новых сообщения, которые удалось подтвердить в администрации учреждений либо через учеников.

"В детском саду №108 города Минска, в одной из групп, у ребенка подтвержден короновирус. Группу закрыли. Все остальные группы продолжают работать и принимать детей", - сообщила подписчица канала.

Заведующая детским садом подтвердила информацию о том, что у одного из детей обнаружен коронавирус. "Есть заболевший ребенок. Группа закрыта, провели дезинфекцию", - сказала она.

"Минск, Фрунзенский район. В детском саду-яслях №224 на улице Пономаренко, 26 два случая коронавируса - у кастелянши и у одной из воспитательниц", - сообщил читатель канала.

Информацию о том, что среди сотрудников есть зараженные, подтвердила сотрудница учреждения, с которой журналисты связались в соцсетях.

"У дефектолога и воспитателя, работающего с группой продленного дня в средней школе №59 на улице Лидской в Минске подтвержден коронавирус", - пишет читатель из Минска.

"В чате родителей средней школы №191 города Минска говорят о двух хараженных Covid-19 техничках. Есть заболевшие и среди учеников", - сообщает подписчик канала.

Информацию о том, что в средних школах №№ 59 и 191 в Минске есть заболевшие, подтвердили ученики, с которыми журналисты связались в соцсетях.


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