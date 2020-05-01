Вспышка коронавируса в Гродненской области: появились новые очаги 1.05.2020, 8:19

4,559

ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: RFE/RL

Последняя информация от жителей региона.

Новые случаи коронавируса зафиксированы в Гродненской области, о них сообщили читатели телеграм-канала "Баста".

Гродненский район

"В Сопоцкине бнаружен коронавирус у школьной уборщицы. Как контакт первого уровня, на изоляции также находится санитарка, которая работала в Гродненском кардиологическом центре", - сообщает читатель канала.

Волковыск

"С понедельника 4 мая Волковыский колледж имени Янки Купалы переходит на дистанционное обучение. Известно, что преподаватель химии заражен коронавирусом", - пишет житель города.

Вороново

"В Центральной районной больнице городского поселка Вороново готовят отделения для приема пациентов из Лиды в случае аврала" - сообщает источник канала в больнице.

Лида

"В городе Лида вся районная больница полностью забита инфицированными Сovid-19. Обычные жители почти ничего не знают об этом. Средства массовой информации и работники больницы умалчивают об вспышке заболевания. Семьдесят процентов жителей ходят по городу без масок. Дети продолжают посещать школы" - пишет читатель канала из Лиды.

Новогрудок

"В Новогрудке есть зараженные в доме №17А на переулке Буденного. Выходили медики в полной экипировке и с пробами, никого не увозили", - сообщает подписчик канала из Новогрудка.

Сморгонь

"На ОАО Сморгонский агрегатный завод восемь человек инфицированы коронавирусом" - сообщает наш подписчик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.