Вспышка коронавируса в Гродненской области: появились новые очаги
- 1.05.2020, 8:19
- 4,559
Последняя информация от жителей региона.
Новые случаи коронавируса зафиксированы в Гродненской области, о них сообщили читатели телеграм-канала "Баста".
Гродненский район
"В Сопоцкине бнаружен коронавирус у школьной уборщицы. Как контакт первого уровня, на изоляции также находится санитарка, которая работала в Гродненском кардиологическом центре", - сообщает читатель канала.
Волковыск
"С понедельника 4 мая Волковыский колледж имени Янки Купалы переходит на дистанционное обучение. Известно, что преподаватель химии заражен коронавирусом", - пишет житель города.
Вороново
"В Центральной районной больнице городского поселка Вороново готовят отделения для приема пациентов из Лиды в случае аврала" - сообщает источник канала в больнице.
Лида
"В городе Лида вся районная больница полностью забита инфицированными Сovid-19. Обычные жители почти ничего не знают об этом. Средства массовой информации и работники больницы умалчивают об вспышке заболевания. Семьдесят процентов жителей ходят по городу без масок. Дети продолжают посещать школы" - пишет читатель канала из Лиды.
Новогрудок
"В Новогрудке есть зараженные в доме №17А на переулке Буденного. Выходили медики в полной экипировке и с пробами, никого не увозили", - сообщает подписчик канала из Новогрудка.
Сморгонь
"На ОАО Сморгонский агрегатный завод восемь человек инфицированы коронавирусом" - сообщает наш подписчик.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.