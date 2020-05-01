Трамп заявил, что видел доказательство лабораторного происхождения COVID-19 6 1.05.2020, 8:26

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ФОТО: JIM LO SCALZO / EPA

Президент США отказался раскрывать детали.

Президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства того, что коронавирус COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в китайском Ухане.

В то же время, он не стал говорить детали, сообщает CNBC.

«Я не могу вам это сказать. Мне не разрешено об этом говорить. В недалеком будущем мы получим ответ. Это определит то, как я отношусь к Китаю», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы считают, что коронавирус, впервые появившийся в конце 2019 года в Китае и унесший жизни более 228 тысяч человек, не был искусственно создан или генетически модифицирован.

Новый штамм коронавируса был впервые обнаружен в Китае в конце декабря 2019 года.