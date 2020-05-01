Коронавирусом в мире заразилось уже более 3,3 миллиона человек 1.05.2020, 8:41

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ФОТО: GETTY IMAGES

Обновлены последние данные по пандемии.

На данный момент в мире коронавирусом заразился 3 308 643 человека. Умерло с начала пандемии 234 123.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 86 037 человек. Больше всего заразилось в США — 30 829 человек.

За последние сутки от коронавируса в мире умерл 5 801 человека.

Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерл 2 201 человек. Затем идут Великобритания (674), Бразилия (390), Франция (289), Италия (285), Испания (268).