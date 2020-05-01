В храме Минобороны РФ демонтировали мозаику с изображением Путина 14 1.05.2020, 8:51

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ФОТО: «МБХ МЕДИА»

Уже создан эскиз, который заменит удаленный фрагмент.

В строящемся храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением президента Владимира Путина. Об этом «Новой газете» сообщили источники, близкие к членам художественного совета по строительству главного храма.

По их информации, вызвавшая полемику в обществе мозаика демонтирована с учетом мнения руководства страны и церкви. При этом уже создан эскиз мозаики, которая заменит демонтированный фрагмент.

На эскизе изображено то же самое шествие. На месте, где были руководители государства, теперь изображены монахи, держащие икону Корсунской Богоматери. Надпись «Крымская весна» заменена на надпись «Навеки с Россией». Тем не менее, из содержания фрагмента все же понятно, что он связан с событиями в Крыму.

«Коммерсант» опубликовал фотографию работ. Поэт и журналист Андрей Орлов в своем фейсбуке также рассказал о демонтаже мозаики. «Попросили по знакомству послать фотографа отснять сегодняшнее состояние мозаики. Звонит фотограф: был в храме, но рабочие говорят, что «начальство приказало все мозаики сбить, что уже и сделано», — пишет он.

«Новая газета» направила Минобороны РФ официальный запрос по поводу происходящего.

На прошлой неделе стало известно, что строители главного храма вооруженных сил России в подмосковной Кубинке решили нанести на его стене мозаику с изображением Путина, министра обороны Сергея Шойгу, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, Иосифа Сталина и других политических «деятелей».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин считает преждевременной попытку таким образом оценить его заслуги. В РПЦ убирать мозаику отказывались, ссылаясь на отсутствие указа. «Он имеет право как главнокомандующий распорядиться, тогда бы мы сказали, что приказ выполняется», — говорили в экспертном совете по церковному искусству, архитектуре и реставрации.