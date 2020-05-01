«Лебединые» игры: зачем Кремлю болезнь Мишустина 3 1.05.2020, 9:12

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Михаил Мишустин

Фото: Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS

Из кейса с коронавирусом у премьера РФ могут разыграть целое показательное шоу.

Михаил Мишустин, который в первые месяцы своего премьерства не запомнился вообще ничем, став, пожалуй, самым «серым» 2 лицом государства в истории РФ, пытается реабилитироваться и все же принести Кремлю хоть какую-то пользу, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Его так называемая «болезнь», о которой он очень театрально сообщил именно в разговоре с Путиным, способна принести властям сразу несколько приятных бонусов.

1) Происходит данное представление на фоне усталости населения от мутной и весьма сомнительной «самоизоляции», которая помножила личные денежные запасы большинства семей на 0.

А тут представитель высшей власти вдруг тоже подхватывает «страшнейшую болезнь в мировой истории» и раз уж сами «господа» страдают, то холопам явно надобно терпеть и не ныть.

2)« Заболел» Мишустин накануне майских праздников, в которые обещают хорошую погоду, а Кремль поставил задачу любой ценой удержать граждан под домашним арестом, как минимум до 11 мая.

Опять же, когда сам барин захворал и слег в больницу — сидеть на диване становится как-то проще и спокойнее.

3) Из кейса с «заболеванием» Мишустина могут разыграть целое показательное шоу, в котором Премьер будет лежать в одной палате с простыми гражданами, а в какой-то момент даже окажется на грани жизни и смерти, но благодаря чудесам отечественной медицины и, естественно, молитвам любителя яхт и часов «Rolex» патриарха Кирилла — будет спасен.

Вот так из серого гадкого утенка за пару недель Мишустин способен превратиться в белого лебедя кремлевской PR-кампании.