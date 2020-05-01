Навальный согласился на дебаты с представителем МИД РФ Захаровой 2 1.05.2020, 9:47

Фото: apral.ru

Онлайн-дебаты назначены на сегодня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила политика Алексея Навального на дебаты. Он принял ее предложение, разговор состоится 1 мая, сообщает «Новая газета».

«Товарищ Навальный, у Вас олигархи закончились? Ну, что? Готов, Алексей Анатольевич, к разговору? Не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов. А онлайн?», — написала Захарова.

Несмотря на ее сомнения, Навальный поддержал эту идею. Политик отметил, что в отличие от чиновников, находящихся у власти, он не боится «отвечать на вопросы, если те заранее не подготовлены».

Поговорить с Навальным Захарова решила вскоре после программы «Россия будущего» на YouTube, которую политик выпускает каждый четверг. В этот раз он обсудил со своими зрителями интервью Михаила Зыгаря с официальным представителем российской дипломатии и обвинил Захарову в том, что она поддерживает кастовую систему общества.

После публичного согласия Навального Захарова связалась с юристом Фонда борьбы с коррупцией и главой канала «Навальный LIVE» Любовью Соболь, чтобы обсудить технические детали и регламент будущих дебатов. Дискуссию, которая начнется сегодня в 17.00, будет модерировать журналист Алексей Пивоваров.