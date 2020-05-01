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Заражение COVID-19 распространяется по поселку Свирь под Мяделем

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  • 1.05.2020, 10:54
  • 2,069
Заражение COVID-19 распространяется по поселку Свирь под Мяделем
Фото: Яндекс.Карты

Больным отказывают в госпитализации.

Заражение Covid-19 распространяется по поселку Свирь Мядельского района Минской области. Тесты в больнице делать отказываются, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Здравствуйте. В поселке Свирь Мядельского района болеет почти весь персонал психоневрологического дома-интерната. Также начали болеть работники электросети. Но тесты в больнице делать отказываются - запрещено портить статистику. Постепенно заболевает весь поселок", - написал подписчик канала из Свири.

"Больным отказывают в госпитализации, сотрудники "скорой" делают укол "тройчатку" и уезжают, говорят что госпитализации подлежат только больные в очень тяжелом состоянии. Машины каждое утро проводят дезинфекцию улиц", - сообщает другой житель поселка.


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