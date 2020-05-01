В Каменецком районе Брестской области — новая вспышка коронавируса 1 1.05.2020, 11:15

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Главный источник заражения – санаторий «Белая Вежа».

Новые случаи заражения коронавирусом в Каменецком районе Брестской области, сообщает телеграм-канал "Баста". Главный источник заражения – санаторий "Белая Вежа", о вспышке Covid-19 в котором СМИ неоднократно писали ранее.

"Деревня Мартынюки Каменецкого района. Подтвержден коронавирус у работник санатория "Белая Вежа". Находилась на карантине, но дома не сидела", - пишет жительница деревни.

"Подтвердился Covid-19 еще у одной женщины, работавшей в санатории. С подъездом, в котором она живет, до сих пор ничего не сделали. Сама зараженная гуляет, где ей хочется и когда ей хочется, никто её не ограничивал в перемещениях. Каменец, Улица Пионерская", - сообщила соседка заболевшей.

"Большинству из наших врачей, которые являются контактами первого уровня, до сих пор не пришли результаты мазков, уже прошло больше недели. Пришли мазки единицам. Если они окажутся положительными, что скорее всего, то их надо будет убирать с рабочих мест, а заменить некем", - сообщил источник канала в ЦРБ Каменца.