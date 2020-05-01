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Разведка США сделала заявление о природе коронавируса

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  • 1.05.2020, 11:52
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Разведка США сделала заявление о природе коронавируса
Изображение: Getty Images

Cпециалисты американских спецслужб продолжат тщательно изучать поступающую к ним информацию.

Спецслужбы США придерживаются мнения, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, не был создан искусственно. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 30 апреля управлением директора Национальной разведки (Director of National Intelligence, DNI), возглавляющего Разведывательное сообщество США, в состав которого входят 17 спецслужб — от ЦРУ и ФБР до разведслужб Госдепа и Минэнерго, пишет РБК.

«Разведывательное сообщество согласно с широким научным консенсусом, что вирус, вызывающий COVID-19, не был создан человеком или генетически модифицирован», — говорится в сообщении управления DNI.

В ведомстве заверили также, что специалисты американских спецслужб продолжат тщательно изучать поступающую к ним информацию, чтобы определить, что привело к началу пандемии COVID-19 — случайный контакт людей с зараженными животными или несчастный случай в лаборатории в китайском Ухане.


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