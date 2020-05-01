Белорусы потребовали наказать Минздрав за фейки 1.05.2020, 12:04

ГосСМИ также активно участвуют в дезинформации людей.

В начале апреля белорусы отправили петицию с требованием привлечь Минздрав к ответственности за фейки. Министерство информации прислало ответ, пишет The Village Беларусь.

В тексте петиции говорилось:

«21 марта 2020 года Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости потребовал разобраться с распространителями фейков о коронавирусе. Однако никакой активной работы, по нашему наблюдению, по этому вопросу до сих пор не проводится.

Многочисленная информация, которую распространяет министерство здравоохранения Беларуси, ОНТ, БТ, БелТА, некоторые телеграмм-каналы и множество других источников часто подвергается полному опровержению.

К примеру: 25 марта 2020 года, Караник (министр здравоохранения Беларуси) заявил, что в Европе нет санитарно-эпидемиологических служб.

Однако это было полностью опровержено на канале: https://t.me/kris_medicine/332.

Так же были и другие заявления различных СМИ, ведомств, телеграмм-каналов и др. С очень спорными заявлениями, статистикой, которые были неправдой и вводили общество в заблуждение.

В связи с этим просим обеспечить надлежащее исполнение указа Лукашенко А. Г., и привлекать к ответственности за распространение фейков в обществе для защиты населения и интересов общества. И своевременно информировать общество о работе в этом направлении».

В ответе министерства информации говорится, что ведомство ежедневно мониторит СМИ на предмет распространения ложной информации, и некоторых за это уже наказали (например, media-polesye.by). «Что же касается информации, распространяемой Министерством здравоохранения Республики Беларусь, то давать оценку ее достоверности Министерство информации не имеет права. За получением разъяснений по данному вопросу вы можете обратиться непосредственно в Минздрав».