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Коронавирус поразил крупные белорусские предприятия

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  • 1.05.2020, 12:23
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Коронавирус поразил крупные белорусские предприятия

Что происходит на «Гродно Азоте», МТЗ и МАЗе?

Коронавирус на «Гродно Азоте», сотрудники БПХО на больничном. Что сейчас происходит на белорусских предприятиях?

Сотрудники белорусских предприятий неоднократно сообщали нам, что на их местах работы нашли коронавирус. В СМИ также поступала информация, что ряд крупных заводов отправляет своих работников «на каникулы». Ранее стало известно, что такой отдых с 4 по 10 мая ждет сотрудников МТЗ. Журналисты onliner.by позвонили на белорусские предприятия, чтобы узнать, что там сейчас происходит.

Читатели писали в редакцию onliner.by, что на «Гродно Азоте» коронавирус обнаружили у восьми человек, один из цехов закрыт. На предприятии подтвердили наличие коронавируса, но не уточнили количество заболевших:

— Их точно меньше 8 человек. Само предприятие работает в штатном режиме, карантина у нас нет, — ответили там.

Сотрудники Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения прислали нам фотографии приказа, подписанного директором. В бумаге говорится, что сотрудникам 29 и 30 апреля, а также с 4 по 8 мая предлагается уйти в отпуск за свой счет. В документе объясняется, что это сделано «с целью оптимизации затрат и сохранения конкурентоспособных цен на рынках».

На заводе прокомментировали такое решение:

— Это сделано с целью не распространить вирус, потому что у нас большая численность сотрудников — 1700 человек. Некоторые из них на больничном, — ответили там.

На МАЗе подтвердили, что их сотрудники с 4 по 8 мая уходят на каникулы. Рабочие дни им перенесут на конец года.

— Уходят все, кроме основных направлений — те остаются работать, — ответили там.

Читатели onliner.by рассказывали и о запланированных на 29 и 30 апреля выходных на БелАЗе. В приемной нам прокомментировали, что это решение на предприятии приняли уже давно.

— Его утвердили еще в конце 2019 года. Информации о других выходных у нас нет. Если же сотрудники желают идти в отпуск за свой счет, никто не вправе им мешать.


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