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Брестский областной роддом стал очагом коронавируса

  • 1.05.2020, 13:12
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Брестский областной роддом стал очагом коронавируса
Фото: bord.brest.by

COVID-19 подтвердился у роженицы, медперсонал - под подозрением.

Заражение коронавирусом подозревают у работников Брестского областного роддома, сообщает телеграм-канал "Баста".

"На прошлой неделе в областной роддом на улице Кирова поступила женщина с температурой, - пишет читатель из Бреста. - Сказала, что ее недавно пролечили от бронхита. Родила, лежала со всеми в отделении около недели. температура не падала.

Сделали флюорографию, подтвердилась двусторонняя пневмония. Потом сделали тест на Covid-19, он оказался положительным. Все врачи и медперсонал, приемное отделение, принимавшие роды, наблюдавшие ее и ребенка после родов теперь - контакты первого уровня.

В этом же роддоме переоборудовали гинекологию под женщин с подтвержденным коронавирусом".


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