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Вена названа самым экологичным городом мира

  • 1.05.2020, 13:19
Вена названа самым экологичным городом мира

Столица Австрии победила за счет обилия парковых зон, а также экологичного пользования транспортом.

Столица Австрии Вена названа самым зеленым и экологически чистым городом мира, сообщает портал для путешественников Lonely Planet.

Рейтинг составила консалтинговая компания Resonance Consultancy на основе количества зеленых насаждений, а также уровня загрязнения воздуха.

Вена заняла первое место в списке из-за обилия парковых зон, а также экологичного пользования транспортом.

Второе и третье места занимают немецкие города Мюнхен и Берлин соответственно. Жители последнего используют наименьшее количество воды на душу населения в Европе, говорится в исследовании.

Четвертым идет испанский Мадрид, где много пешеходных зон, а пятым — бразильский Сан-Паулу, который является одним из крупнейших потребителей возобновляемой энергии в мире.

В топ-10 рейтинга также вошли Манчестер, Лиссабон, Сингапур, Амстердам и Вашингтон.


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