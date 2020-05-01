Сейм Польши утвердил «Антикризисный щит 3.0» для поддержки экономики 1.05.2020, 13:42

Фото: charter97.org

В помощь бизнесу будет направлено еще около 200 млн евро.

Сейм Польши принял пакет законов под названием «Антикризисный щит 3.0», который предусматривает, среди прочего, инвестиции в Агентство развития промышленности в размере 900 млн злотых (200 млн евро) с целью дополнительной поддержки предпринимателей, сообщает «Радио Польша».

Принятый депутатами пакет мер также расширяет возможности освобождения от оплаты социальных взносов для самозанятых лиц благодаря повышению соответствующего лимита доходов до 7 тыс. злотых (около 1550 евро).

Кроме этого, уже третья по счету часть антикризисного пакета мер предусматривает поддержку в период эпидемии операторов железнодорожных и автобусных перевозок. Проект также предусматривает введение нового налога для видео интернет-платформ, который призван поддержать Польский институт киноискусства.

Большинство Сейма также поддержало поправку Объединенных левых сил и «Гражданской коалиции» касательно повышений зарплат и отпусков учителей.

В то же время Сейм отклонил несколько десятков поправок оппозиционных партий. Поддержку большинства не получили, в частности, предложения увеличить пособия по безработице до 1800 злотых (400 евро), приостановить на полгода оплаты некоторых ипотечных кредитов.

Сейм также отклонил поправку, которая бы гарантировала медработникам и тем, кто работает в домах социальной помощи, еженедельные обязательные тесты на коронавирус, финансируемые из госбюджета.