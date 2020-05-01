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Вспышка СOVID-19 произошла в автобусных и троллейбусных парках Минска

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  • 1.05.2020, 15:05
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Вспышка СOVID-19 произошла в автобусных и троллейбусных парках Минска
Фото: wikimapia.org

20 человек — на больничном.

Об этом Telegram-каналу "Баста!" сообщили подписчики:

"Автобусный парк №5 на улице Гурского в Минске. Минимум, 20 слесарей на больничном с симптомами. У мужа в бригаде есть подтвержденный случай коронавируса. Сегодня приходило начальство и уточняли, как выглядит заболевший. На вопросы про отнесение к контактам любого уровня и тесты просто покрутили пальцем у виска.

Я с детьми почти два месяца сижу дома во избежание заражения. Получается, зря. Никто нас не защитит и не оградит. Все усилия по защите здоровья умножены на ноль", - пишет жена одного из работников.

"Работаю в Минске, в Троллейбусном парке №5 на улице Солтыса. На нашем предприятии два случая коронавируса. Главный инженер и заместитель главного инженера. Оба находятся на карантине и не разносят заразу. Но их контакты первого и второго уровня не изолировали.

Директор никак не реагирует. Антисептик в цехе только до 5 часов вечера, как только начальство за порог, антисептика - как и не бывало. В выходные же дни его и подавно нет", - пишет работник парка.

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