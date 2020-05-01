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Американские ученые назвали альтернативу маскам для защиты от коронавируса

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  • 1.05.2020, 15:15
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Американские ученые назвали альтернативу маскам для защиты от коронавируса

Исследователи сравнили два средства защиты.

Пластмассовые щитки для лица имеют преимущества перед обычными медицинскими масками для защиты от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании группы ученых штата Айова, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA), пишет РБК.

Как отметили специалисты, имеющиеся данные показывают, что распространение SARS-CoV-2 происходит типичными для респираторных вирусов путями. В том числе заразиться можно воздушно-капельным путем, то есть через инфекционные частицы, которые оказались достаточно близко от глаз, носа или рта. Ученые сравнили два средства защиты, которые блокируют такую передачу вируса: медицинские маски и пластиковые щитки для лица.

Исследования показали, что щитки достаточно эффективно сдерживают вирус. На рекомендованной дистанции в шесть футов от другого человека (почти два метра) щитки для лица задержали до 92% вирусных частиц, отмечают ученые. В отличие от масок, которые имеют короткий срок использования и не могут применяться повторно, пластмассовые средства защиты можно мыть водой с мылом или обычными бытовыми дезинфицирующими средствами и использовать многократно. Специалисты, участвовавшие в исследованиях, также заявили, что такие щитки удобнее носить, через них проще общаться с окружающими, и они не позволяют случайно прикоснуться к своему лицу руками (что является одним из путей передачи вируса).

Ученые указали, что, вероятнее всего, использование этого средства также поможет сдержать распространение вируса, и оценили его эффективность в диапазоне от 68 до 96%. Эксперты добавили, что пластмассовые щитки можно производить по доступной цене и быстро распространять.

При этом исследователи уточнили, что эффективность щитков, когда их носит уже заболевший человек, не изучалась.

Ранее физики из США оценили использование самодельные масок для лица и пришли к выводу, что маски из двух слоев ткани разного типа, например, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей. Согласно их выводам, они почти не уступают в эффективности респираторам класса N95, рекомендованных для медперсонала в США. Ученые уточнили, что изделия должны плотно прилегать к лицу, поскольку зазоры могут снизить действенность масок до 50%.


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