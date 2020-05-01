В России от коронавируса умерли два ребенка 8 1.05.2020, 17:48

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Еще 11 находятся в реанимации.

В России за время эпидемии умерли двое детей, заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении Минздрава, поступившем в РБК.

«Более того, в настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей, находящихся в тяжелом состоянии», — уточняется в сообщении.

В ведомстве добавили, что в последнее время число детей, заразившихся коронавирусом, увеличивается.

Всего в России умерли 1169 человек с подтвержденным коронавирусом. Выздоровели, по данным федерального оперштаба, 13 220 человек из общего числа зараженных.