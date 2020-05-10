Врач из Минска: Мы просто в ужасе от того, что нас ждет через неделю 10 10.05.2020, 9:56

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Медики не готовы к кровавой жатве после «парада смерти».

Медики в ужасе от того, что ждет их через неделю. Минские больницы не справятся с потоком людей, которые в эти праздники поехали за город на шашлыки, пошли на концерты и стали безмолвной массовкой на параде 9 мая. Об этом телеграм-каналу "Баста" написал один из врачей.

"А вы готовы к кровавой жатве после "парада смерти"? - пишет врач из 5-й городской больницы Минска. - Мы – нет. Сразу говорю, что нет, чтобы потом не было претензий и слез, когда вы, выши родные и близкие будете лежать в переполненных душных палатах. Нет, даже не в палатах, они уже заняты. Вас положат в узком коридоре на койку, которая освободилась после смерти вашего товарища по несчастью. Может быть, даже белье не сменят – нет на это времени.

Называть вас баранами, как сделал вчера мой коллега в видеообращении, несправедливо по отношению к животным, у которых имеется элементарный инстинкт самосохранения.

Мы сейчас просто в ужасе от того, что нас ждет через неделю. Минские больницы не справятся с потоком людей, которые в эти праздники поехали за город на шашлыки, пошли на концерты и стали безмолвной массовкой на параде 9 мая. Вас не жалко, извините уж. Соучастников убийства людей жалеть не принято. Жалко тех, кого вы успеете заразить до того, как сляжете с температурой в ближайшие дни. Жалко тех, кто умрет из-за вашей глупости".

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