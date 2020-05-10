Всплеск COVID-19 в Брестской области: больных хотят класть в Ледовом дворце 5 10.05.2020, 11:11

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Мест в обычных больницах уже не хватает.

Читатели телеграм-канала "Баста" пишут о новых очагах коронавируса в Брестской области. На совещании в Барановичском горисполкоме обсуждали вопрос использования Ледового дворца в качестве стационара для приема больных

"Центральная городская больница в Бресте полностью занята коронавирусными больными. Брестчане, пожалуйста, будьте осторожнее", - сообщает врач из Бреста.

"Барановичи, гимназия №2 по улице Космодемьянской, 45. Еще в апреле заболели двое учителей. 1 мая одна из учительниц вышла на работу после того, как переболела пневмонией и лежала в больнице. Работник школы сообщила, что сегодня стало известно о её положительном результате на коронавирус. С 1 мая и по сегодняшний день учительница была на работе, вела урок, общалась с другими работниками школы. Второй учитель до сих пор не вышел. Так же заболела уборщица школы", - пишет жительница Барановичей.

"На совещании в Барановичском горисполкоме обсуждали предложение от главврачей больниц об использования Ледового дворца в качестве стационара для приема больных в случае, если в ближайшие дни не удастся ограничить распространение эпидемии в городе", - пишет врач из Барановичей.

"Иваново, Брестская область. Зять местного православного священника и второй священник переболели коронавирусом. Основной очаг распространения инфекции на сегодняшний день - церковь баптистов", - пишет житель города.

"Пинский район, деревня Березцы. Медики в противочумных костюмах забрали на скорой мужчину пару дней назад", - сообщает подписчик канала.

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