Вспышка коронавируса 10 мая: «скорые» массово забирают белорусов по ночам 3 10.05.2020, 11:30

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Эпидемия особенно свирепствует в Минске и областных центрах.

«Скорые» приезжают к минчанам, у которых подозревают заражение коронавирусом, даже по ночам, сообщает телеграм-канал «Баста».

На фото - улица Одинцова, 99.

В дом №1 на улице Гаруна в Минске сегодня ночью приезжали сразу две «скорые».

«Скорые» работают по ночам не только в Минске. В Гродно приезжали в дом на улице Брикеля. В Гомеле забирали женщину из дома №12 на улице Денисенко.

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