Названа сладость, которая очищает организм от токсинов 5 10.05.2020, 14:42

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У этого продукта есть и другие полезные свойства.

Качественный мармелад пойдет на пользу всем, ведь он способствует оздоровлению организма.

По мнению ученых, употребление мармелада не только утоляет потребность в сладком, присущую многим людям, но даже может защитить от развития опухолей, пишет cursorinfo.co.il.

«Мармелад содержит пектин, который способствует более активному выведению из организма нежелательных веществ, включая токсичные компоненты, накопление которых приводит к развитию опухолевых процессов», — рассказали об этом научные специалисты.

Ученые утверждают, что пектин может способствовать выведению из организма человека тяжелых металлов побочных продуктов метаболизма, холестерина, анаболиков, желчных кислот. С этим свойством связан тот факт, что мармелад является отличным антидепрессантом. В подобном эффекте мармелад не уступает признанному шоколада, причем не менее калориен, а, следовательно, безопаснее для фигуры.

Впрочем, потребление мармелада как и любых сладостей необходимо контролировать, чтобы избежать лишнего веса. Кроме того, важно, чтобы продукт не содержал в себе много искусственных добавок и не имел дополнительных калорийных довесков — например, в виде сахарной обсыпки или шоколадной глазури.

«Выбирайте мармелад правильно — по оттенку он должен приближаться к натуральных тонов, а не быть яркого цвета, такие лакомства содержат много красителей. По своей структуре этот мармелад должен быть однородным и с кисловатым привкусом, непрозрачным», — поделились эксперты.

Напомним, ученые считают, что низкокалорийная диета с особым рационом «подходит большинству людей с ожирением, желающим похудеть», но предостерегают, что возможны противопоказания — наличие каких-то заболеваний или прием определенных лекарств.