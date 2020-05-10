Пациент с COVID-19 из Несвижа: Трупы из больницы вывозят каждый день 6 10.05.2020, 15:11

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: SCANPIX/TASS

Врачи ожидают массовое поступление новых пациентов через неделю.

Житель Несвижа, госпитализированный в Центральную районную больницу, рассказал о том, что в ней происходит. По его словам, трупы умерших от Covid-19 вывозят каждый день. Врачи ожидают массовое поступление новых пациентов через неделю, сообщает телеграм-канал «Баста».

- У всех двустороннее воспаление, у всех одинаковые симптомы, но у девятнадцати человек - отрицательные тесты, а у одного – положительный, - пишет он. - Все врачи ожидают к 17 мая массовое пополнение, поэтому нас должны отправить домой, чтобы освободить места.

Сегодня пришел положительный тест на коронавирус соседу по палате, которого выписали неделю назад, это значит у нас будут повторно брать мазки. И еще четырнадцать дней самоизоляции.

Третий день подряд трупы вывозят, по одному в день. «Ковидные» трупы.

Я две недели уже лежу с двухсторонним воспалением в больнице, мне даже тесты вчера на коронавирус пришли отрицательные. Три этажа - таких как я. Один этаж - с положительными. Вчера слег с коронавирусом мой врач, три медсестры и одна санитарка. Все прекрасно понимают, что больны Covid-19.

Медсестрам дали сегодня расчетные – сидят, плачут, они сутками на работе, в скафандрах бегают, делают нам уколы, ставят капельницы, а им ни копейки не заплатили. У меня два человека с работы умерло от коронавируса, многие на больничном. Главврач сказал, что ждут массовых поступлений через три – четыре дня после парада. Нам руку резиновой перчаткой пережимают, потому что жгута в больнице нету.

Я себя чувствую нормально, врач обещал выписать, но заболел, новая пришла – сказала будет изучать дело и завтра скажет, что и как. Полгода нужно, чтобы легкие очистились от него. Кому лучше становиться – отправляют домой, кладут новых.

Лежу в столовой, в палатах нету мест. Бывает, кого-то отпускают, даже на работу выходят люди, а спустя двадцать – двадцать пять дней приходит положительный тест на коронавирус тому, кто лежал с ними в одной палате, и их снова забирают с работы на больничный. Бесконечный круговорот. У врачей паника начинается. Они не знают что делать. Надеюсь завтра удастся выйти.

Со мной шесть человек лежат, два 24 апреля тест сдавали, я – 29 апреля, еще двое – 30 апреля. Мне и еще одному пришли результаты, остальным – нет.

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