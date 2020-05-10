В Сморгони источником заражения COVID-19 стала местная санстанция 10.05.2020, 15:27

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В городе - очень много заболевших, тесты практически никому не делают.

Коронавирус в Сморгони Гродненской области. Основной источник заражения – Центр гигиены и эпидемиологии, пишет телеграм-канала "Баста".

"В Сморгони очень много заболевших, тесты практически никому не делают, - пишет жительница города. - Основной источник заражения - местная санстанция.

Сотрудники санстанции в период эпидемии посещали с проверками торговые точки, школы и больницу. При проведении проверок они были без масок, перчаток и другой защиты. Когда у сотрудников санстанции появились первые признаки заболеваемости, повысилась температура, они продолжали ходить на работу и разносить заразу по всему городу. Теперь почти все сотрудники на больничном, у многих болеют родственники и члены семей. Тесты никому не делают, диагноз – пневмония.

Но это еще не все. На днях приехали из Гродно проверять работу санстанции и тоже без масок!

Непонятно о чем думают чиновники всех рангов. Наверное считают, что их и их семьи врачи будут спасать в первую очередь. Это безответственное, безалаберное отношение".

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