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В мире более 4 миллионов инфицированных COVID-19

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  • 10.05.2020, 16:23
В мире более 4 миллионов инфицированных COVID-19
Фото: Getty Images

По состоянию на 10 мая, от коронавируса умерли 279 313 человек.

По состоянию на утро 10 мая число выявленных инфицированных коронавирусом в мире составляет 4 024 737 человек. От заболеваний COVID-19 умерли 279 313 человек, такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, передает «Белсат».

Наибольшее количество инфицированных коронавирусом выявили в США. Здесь медики провели и наибольшее число тестов и зафиксировали 1 309 541 случай заражения. В Испании, Италии и Великобритании более 200 тысяч инфицированных.

Более 198 тысяч заражений в России. Всего в мире выявили 4 024 737 инфицированных, умерли от коронавируса 279 313 человек. Поправились и выписаны из больниц 1 375 854 пациента.


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