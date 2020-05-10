Коронавирус и беременность: каковы риски для будущих мам? 10.05.2020, 16:42

Установлено, что вирус передается от матери к плоду.

Во многих странах беременным женщинам рекомендован строгий режим самоизоляции, чтобы уменьшить шансы заражения коронавирусом. Но что известно о влиянии вируса на развитие ребенка в утробе матери? Об этом пишет ВВС.

Как Covid-19 влияет на беременных женщин?

Как и большинство других людей, при заражении вирусом беременные женщины обычно испытывают легкие или среднетяжелые симптомы заболевания: кашель, повышенную температуру, одышку, головную боль и потерю обоняния.

У беременных женщин бывают и тяжелые симптомы. Те, у кого есть проблемы с сердцем, астма, диабет, болезни почек или печени, - в особой группе риска, им рекомендовано оставаться дома и по возможности избегать любых социальных контактов.

Некоторые вирусы для беременных довольно опасны.

Британские ученые еще собирают информацию и изучают эту проблему с помощью беременных женщин, которые согласились поучаствовать в исследовании.

Каков риск преждевременных родов?

В последнее время появлялись сообщения о женщинах с тяжелой формой заболевания вирусом, которые рожали детей недоношенными. Однако точные причины преждевременных родов пока неизвестны.

"В числе причин, которые указывались, было развитие дистресс-синдрома [то есть синдрома дыхательного расстройства] у плода, или роды ускоряли, чтобы обеспечить более эффективное лечение при низком уровне кислорода у женщины", - объясняет доктор Эд Муллинс из больницы Королевы Шарлотты и Челси.

Во время беременности растущий плод начинает давить на легкие и сердце женщины, при этом затрудняя циркуляцию крови. В случае, если будущая мать тяжело болеет Covid-19, это может ухудшить ее состояние и затруднить дыхание. В таких случаях врачи будут очень внимательно следить за женщиной в больнице.

"Серьезные заболевания, вызывающие повышенную температуру, иногда связаны с преждевременными схватками и родами," - рассказала профессор Оксфордского университета Мариан Найт.

Она добавила, что в большинстве случаев с больными коронавирусом врачам приходилось прибегать к кесареву сечению, чтобы помочь женщине дышать, а не потому, что у нее начинались схватки раньше срока.

Возможна ли передача вируса от матери к плоду?

Это возможно. Мы знаем о нескольких случаях заражения ребенка коронавирусом от матери, но все младенцы выздоровели и были выписаны из больницы. Китайское исследование обнаружило три таких случая из 33 беременных женщин с Covid-19.

Определить, где именно произошло заражение ребенка: в матке, во время родов или в первые моменты после рождения, очень сложно.