Коронавирус: снова рост заражений в Германии и Южной Корее 3 11.05.2020, 8:34

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Фото: EPA

Ослабление карантинных мер было плохо подготовлено, говорят специалисты.

По всему миру общее число официально подтвержденных заболевших Covid-19 превысило 4 миллиона человек, от болезни скончались более 280 тыс. пациентов. В некоторых странах, ранее объявивших о смягчении карантинных ограничений, отмечен новый рост числа инфицированных, пишет BBC.

В Южной Корее власти возобновили ограничения и закрыли все бары и рестораны в связи с возникновением нового очага инфицирования после того, как молодой мужчина с подтвержденным диагнозом посетил ряд увеселительных заведений Сеула.

Власти сообщают о 34 новых случаях заражения - это самое высокое число за последний месяц. Из них 26 случаев имеют местное происхождение и 8 завезены из-за границы. Президент Мун Чжэ Ин предупредил о возможной второй волне эпидемии к концу года.

В Германии заработали храмы, но с соблюдением мер социального дистанцирования

Фото: AFP

Число заражений также выросло в Германии; это произошло несколько дней спустя после того, как в минувшую среду власти ослабили карантин.

Институт им. Роберта Коха по изучению инфекционных болезней в своем ежедневном бюллетене сообщает, что базовый репродуктивный показатель R (то есть среднее число людей, которых заражает один заболевший) поднялся выше 1,1 и теперь в Германии зарегистрировано 667 новых случаев заражения. Общее число заболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса, сейчас составляет более 171 тыс. человек, умерли около 7,5 тыс. пациентов

Профессор-вирусолог Карл Лаутербах, являющийся депутатом бундестага от социал-демократической партии, предупредил, что коронавирус вновь начнет распространяться. Он сделал это заявление, увидев в субботу толпы гуляющих в своем родном Кельне.

"Следует ожидать, что число R превысит единицу и мы вернемся к инфицированию в геометрической прогрессии. Ослабление мер было весьма плохо подготовлено", - написал он в "Твиттере".

(1) Es ist zu erwarten, dass der R Wert wieder über 1 geht und wir in das exponentielle Wachstum zurückkehren. Zumindest entspricht das ALLEM, was ich heute in Köln gesehen habe. Die Lockerungen sind zu schlecht vorbereitet worden. https://t.co/WmCgCkAnNu — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) May 9, 2020

В китайском Ухане - городе, с которого началась пандемия коронавируса, - зарегистрирован первый более чем за месяц новый случай Covid-19.

Заразившимся стал 89-летний мужчина, который сейчас находится в критическом состоянии. Ранее он не имел симптомов, однако затем тест выявил наличие вируса.

Всего, по данным китайского Госкомитета здравоохранения, в стране зарегистрировано 14 новых случаев заражения.

Инфекция в Белом доме

В США трое сотрудников спецштаба по коронавирусу в Белом доме самоизолировались после контакта с человеком с подтвержденным диагнозом Covid-19.

По данным американской прессы, Covid-19 обнаружен у Кети Миллер - пресс-секретаря вице-президента США Майка Пенса

Фото: Reuters

Как передает американское издание Politico, коронавирус обнаружен у Кети Миллер - пресс-секретаря вице-президента США Майка Пенса.

В числе тех, кто отправился в карантин - доктор Энтони Фаучи, директор Национального института по изучению аллергии и инфекционных болезней, доктор Роберт Редфилд, директор Центра по контрою за распространением инфекционных болезней и Стивен Хан, комиссар из Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Смерть трех детей в Нью-Йорке от воспалительных процессов, возможно, связанных с коронавирусной инфекцией, заставила губернатора штата Эндрю Куомо предупредить о "совершенно новой главе" в истории Covid-19. Как полагали эксперты до сего момента, коронавирус вызывает у детей лишь незначительные симптомы.

По словам Куомо, на прошлой неделе в Нью-Йорке до 85 детей были госпитализированы в состоянии токсического шока с симптомами, характерными для болезни Кавасаки (при которой происходит воспаление сосудов, поражаются слизистые оболочки кожи). У троих скончавшихся детей был подтвержден Covid-19, тестирование остальных продолжается.

"Это нечто новое. Это только развивается", - сказал Куомо.

Вместе с тем, медицинские эксперты пока не уверены, что смерть детей напрямую связана с коронавирусом.

Куомо также объявил в воскресенье, что все сотрудники домов престарелых в штате должны два раза в неделю проходить тест на Covid-19. Если оператор дома престарелых не может обеспечить тестирование сотрудников, то он лишится лицензии, сказал губернатор.

В том случае если для постояльцев закрытого дома престарелых не найдется места в других домах, их перераспределят в одну из больниц штата, отметил Куомо.

Европа и Австралия

Франция и Испания с начала следующей недели ослабляют меры карантина. В субботу по официальным данным во Франции умерли 80 человек от Covid-19 - это самая низкая летальность с начала апреля. Снизилось количество смертей и во французских домах престарелых.

В Мельбурне состоялась демонстрация противников карантина

Фото: AFP

В Испании половина страны перейдет с понедельника к первой фазе выхода из карантина: люди смогут собираться компаниями до 10 человек и гулять по улицам. Рестораны начнут торговать на вынос, откроются магазины, в которых продаются товары не первой необходимости.

Однако эти послабления не коснутся таких больших городов, как Мадрид, Барселона и ряда других, где ситуация с числом больных была наихудшей по стране. Для них переход к первой фазе отстрочен как минимум на неделю.

В Бельгии с воскресенья разрешается приглашать в гости до четырех человек. На прошлой неделе премьер-министр Софи Вильмес сообщила о планах позволить людям собираться небольшими группами, поскольку для многих стало непереносимо не видеться с близкими.

В Австралии в воскресенье полиция арестовала 10 человек, протестовавших у здания парламента в Мельбурне против карантинных мер.

Около 150 человек пренебрегли правилами социального дистанцирования и провели митинг. Штраф за несоблюдение карантина составляет 1600 австралийских долларов (1045 долларов США).

Австралия постепенно ослабляет меры, готовясь к июлю сделать свою экономику безопасной с точки зрения заражения коронавирусом.