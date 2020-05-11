Новые случаи Covid-19 в Могилевской области 2 11.05.2020, 9:48

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Умер профессор сельскохозяйственной академии.

Об этом сообщает телеграм-канал Баста!

"В Горецком РАЙПО обнаружен очаг коронавируса. Работники на самоизоляции, у двоих тесты положительные. Умер бухгалтер РАЙПО. Ее мужа в тяжелом состоянии забрали в Могилёв. Умер также профессор сельскохозяйственной академии", - пишет житель Горок.

"В санэпидемстанции города Мстиславль два подтверждённых случая заражения Covid-19 у сотрудников. Ещё в пятницу у контактных сотрудников взяли анализы, результатов пока нет, но в понедельник все они вышли на работу", - сообщает полписчик.

"Коронавирус обнаружен в средней школе №5 в Могилеве. Школа работает", - пишет читатель.

"Забирали людей с подозрением на коронавирус из домов на улице Кутепова в Могилеве", - сообщает пописчик из областного центра.

"У работника службы интернет-доставки из "Перекрёсток-авеню" найден коронавирус. Санстанция провела обработку. Все работники являются контактами, продолжают работать дальше", - пишет читатель.

"Проверяли людей с подозрением на заражение по адресу улица Гришинга, 63Б", - сообщает подписчик.

"Коронавирус обнаружен в школе №15 в Могилеве, администрация сообщила об этом в родительском чате. Говорят, что вирус, "не у детей и не у преподавателей". Школа работает", - пишет читатель.

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