Сингапурские ученые аннулировали прогнозы об окончании пандемии COVID-19 11.05.2020, 10:05

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Исследователи удалили с сайта свои графики.

Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) аннулировали свои прогнозы об окончании пандемии коронавируса в мире из-за быстро меняющейся ситуации, пишет РБК.

Исследователи удалили с сайта свои графики и предложили ознакомиться с моделями других научных центров. Они подчеркнули, что содержание их сайта предназначено только для образовательных и исследовательских целей и может содержать ошибки.

«Модель и данные неточны для сложных, эволюционирующих и разнородных реалий различных стран с течением времени. <...> Ранние прогнозы уже не действительны, потому что реальные сценарии быстро изменились» — говорится в сообщении.

Ученые призвали относиться к любым предсказаниям с осторожностью, поскольку оптимизм от некоторых прогнозов может ослабить дисциплину и привести к новой волне пандемии.

В конце апреля ученые SUTD спрогнозировали, что вспышка коронавируса в мире окончательно завершится 9 декабря. Они также назвали дату окончания эпидемии в России — 20 июня. Однако позже они несколько раз переносили сроки. В последний раз, по их данным, пандемия в мире должна была закончиться 14 декабря.