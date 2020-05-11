Ложь Минздрава: сравните ситуацию с коронавирусом в Беларуси и Швеции 14 11.05.2020, 10:15

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Фото: minsknews.by

Почему не нужно верить цифрам от белорусского министерства.

Если верить официальной статистике Минздрава Беларуси, то при примерно одинаковом количестве зараженных, в нашей стране от Covid-19 умерло в 30 раз меньше людей, чем в Швеции. Как такое может быть? Об этом пишет читатель Telegram-канала "Баста!", который прислал скриншоты с графиками и статистикой коронавирусу в Беларуси и Швеции.

"Посмотрел официальную статистику по заболевшим и умершим в Беларуси и Швеции. Каким-то невероятным образом, количество смертей от Covid-19 у нас в 30 раз меньше при почти равных условиях, чем в Швеции! Это при том, что в скандинавской стране закрыта часть учебных заведений и определенные карантинные меры там принимаются.

Количество населения в Беларуси и Швеции примерно равное, количество подтверждённых случаев заражения Covid-19 примерно одинаковое ( в Швеции 25921 человек, в Беларуси, если верить Минздраву, 22052 человека).

Количество умерших в Швеции - 3220 человек. В Беларуси, опять же, если верить властям, всего 126 летальных исходов? Фантастика! Такого просто не может быть", - пишет читатель.

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