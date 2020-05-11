Россия поднялась на третье место в мире по числу инфицированных коронавирусом

Россия поднялась на третье место в мире по числу инфицированных коронавирусом1
- 11.05.2020, 11:14
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Страна обошла Великобританию и Италию.
Число случаев заражения коронавирусом в России за прошедшие сутки выросло на 11 656. Об этом сообщает оперативный штаб, передает «Радио Свобода». Это самое большое число новых случаев инфицирования за сутки за всё время пандемии в России.
На сегодня в стране насчитывается 221 344 заразившихся. Таким образом Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Новые случаи заражения регистрировались в 84 регионах, больше всего в Москве - 6169. Это тоже самый высокий показатель.
Общее число умерших пациентов достигло 2009. За последние сутки умерли 94 человека.