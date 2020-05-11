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ВОЗ о параде в Минске: В одном месте без средств защиты собралась вся правящая элита страны

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  • 11.05.2020, 13:37
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ВОЗ о параде в Минске: В одном месте без средств защиты собралась вся правящая элита страны
Фото: Наталья Федосенко / ТАСС

Всплеск заболеваемости может произойти через две недели.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что события, происходившие 9 мая в Минске, можно рассматривать как сэксперимент.

Директор одной из программ ВОЗ Майкл Райн отметил, что во время парада Победы в одном месте без средств защиты собралась вся элита страны. Они обнимались, некоторые целовались или, как минимум, жали друг другу руки.

По словам Майкла Райна, это была «чрезвычайно опасная ситуация» и теперь врачи будут наблюдать, к чему она может привести. Всплеск заболеваемости может произойти через две недели.


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