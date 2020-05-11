Брестскому блогеру Сергею Петрухину дали 15 суток 3 11.05.2020, 14:40

Сергей Петрухин

Фото: «Радыё Свабода»

У него повышенная температура.

11 мая прошел суд по делу блогера Сергея Петрухина, который был задержан на акций по «кормлению голубей», пишет сайт spring96.org.

Брестского блогера Сергея Петрухина задержали еще 6 мая. Первое заседание по его делу состоялось в пятницу 8 мая, но судья Дмитрий Куровский перенес рассмотрение дела на понедельник.

На Петрухина составлен протокол по ч. 1 ст. 23.34 КоАП - за участие в брестской акции по “кормлению голубей” 19 апреля и за то, что вел оттуда стрим.

По словам адвоката, подготовка дела к рассмотрению была проведена плохо, права и обязанности Петрухину не разъяснены. Блогер просит вернуть дело на доработку.

Судья отказал адвокату и Петрухину в вызове части свидетелей, так как они сами их не привезли. При этом удовлетворил вызов тех, кто также задержан. В суде перерыв для вызова свидетелей.

Также Сергей Петрухин сказал, что у него температура 37,3. Он говорит, что вместе в нем в изоляторе были люди в температурой, к которым приезжала скорая.

В результате судья Куровский принял решение арестовать Петрухина на 15 суток.