«Никому «корону» не ставят, приказ»: новая информация о COVID-19 в Минске 26 11.05.2020, 15:04

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: RFE/RL

Власти закрывают глаза на серьезность проблемы в столице.

Telegram-канал "Баста!" сообщил последнюю информацию о заражениях коронавирусом в Минске:

"Вчера приезжала скорая по адресу Притыцкого, 107, в первый подъезд. Врачи в экипировке, раньше тут таких машин не было. "Целыми днями играют дети, люди ходят гулять с собаками в вольер за домом. Было бы хорошо, чтобы знали, что и у нас уже есть заболевшие", - пишет читатель.

"Новости из 6 корпуса Минского городского онкологического диспансера. Прочитал историю болезней у семи человек. У шести написано даже не пневмония, а болезнь органов дыхания, у одного ОРВИ. Никому "корону" не ставят, приказ. Костюмы тоже из одноразовых превратились в многоразовые", - сообщает сотрудник Минского городского клинического онкологического диспансера.

"Уже у моего друга, который работает на Комаровском рынке подозрение на Covid-19. Сегодня на снимок", - пишет читатель.

"У секретаря школы №180 в Минске в четверг взяли тест, сегодня позвонили, подтверждён коронавирус. Все учителя школы - контакты первого уровня. Дали информацию, что в понедельник будут дезинфицировать здание школы и брать тесты у работников. В школе также четверо детей с подтверждённым коронавирусом", - сообщает подписчик.

"Минск, улица Матусевича, 62, проверяли людей", - пишет очевидец.

"Минск, улица Горецкого, 5/2. Во втором и седьмом подъездах есть зараженные. Брали мазки, третий день приезжают", - сообщает подписчик.

"Приезжали скорые по адресу улица Ташкентская, 4/3", - пишет читатель.

"Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития на улице Выготского. Заболели воспитатели. Один ребёнок отправлен в больницу. Ничего не предпринимается", - сообщает подписчик.

Также, по сообщениям наших читателей, скорые приезжали проверять состояние пациентов, у которых подозревают заражение Covid-19, в дома, расположенные по адресам Некрасова, 17, Рафиева, 94, Асаналиева, 9, Седых, 36, Мирошниченко, 10.

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