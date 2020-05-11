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С 1 июня повышаются тарифы на коммунальные услуги в Беларуси

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  • 11.05.2020, 15:29
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С 1 июня повышаются тарифы на коммунальные услуги в Беларуси
Фото с сайта kp.by

Теперь горячая вода и отопление станут дороже.

В Беларуси с 1 июня 2020 года подорожает горячая вода и отопление. Повышение тарифов на коммунальные услуги является плановым. Тарифы на услуги теплоснабжения с 18,48 белорусского рубля вырастут до 20,62 белорусского рубля за 1 Гкал.

В стране тарифы, согласно плану, поднимаются ежегодно на 5 долларов. Происходит это в два этапа. Ранее подорожание произошло 1 января 2020 года на 3,5 доллара. С 1 июня 2020 года - на 1,5 доллара.

К слову, в 2019 году тарифы не повышались, пишет kp.by.


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