Саудовская Аравия потеряла $27 миллиардов резервов и резко повышает налоги 11.05.2020, 17:40

Королевство будет полагаться на внешние займы для латания бюджетных дыр.

Нефтяные войны с падением цен до уровней 1990х и пандемия коронавируса довели Саудовскую Аравию до кризиса госфинансов, пишет finanz.ru.

По итогам марта золотовалютные резервы королевства сократились на 27 млрд долларов - рекордную величину за 20 лет доступной статистики, а их общий объем сжался до 464 млрд долларов - минимума с 2011 года, сообщает AlJazeera.

Треть потраченной суммы использовало правительство, задействуя текущий счет в ЦБ, еще треть - ушло на вливания валюты в банковскую систему, остаток - на компенсацию оттока капитала, оценивает экономист Bloomberg Economics Зиад Дауд. Саудовский ЦБ продает резервы на рынке, поддерживая фиксированный курс национальной валюты - рияла - на отметке 3,76 за доллар.

Для покрытия дефицита бюджета, который на 90% наполняется нефтяными доходами, Эр-Рияд дважды выходил на международный рынок капитала в этом году, разместив евробонды на 19 млрд долларов.

Начиная с лета Минфин королевства запускает программу оптимизации госфинансов на 100 млрд риялов. Как сообщает Saudi Press Agency, она будет включать 3-кратное повышение НДС - с 5% до 15% - и отмену выплат прожиточного минимума.

Кроме того, на фискальный 2020 год (1441-42 по мусульманскому календарю) запланировано сокращение капитальных расходов, в том числе на программу Vision-2030 - амбициозный план наследного принца Мохаммеда бен Сальмана по перестройке саудовской экономики с ее уходом от нефтяной зависимости.

«Мы переживаем кризис, подобного которому мир не видел ни разу в современной истории», - заявил министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Альджадаан.

Первым «шоком» стало «беспрецедентное падение» мирового спроса на нефть, которое привело к снижению цен и нефтяной выручки, которая является основным источником средств для государства; во-вторым, карантинные меры привели к ударили по экономической активности, в-третьих, возникли незапланированные расходы на сектор здравоохранения и поддержание рабочих мест для граждан, перечислил Альждадаан.

«Ситуация для Саудовской Аравии критическая, - считает главный экономист Abu Dhabi Commercial Bank Моника Малик. - Давление будет нарастать во втором квартале, посколько к низким ценам на нефть добавится сокращение добычи».

Тем не менее, скорость «прожигания» саудовских резервов, вероятно, снизится, говорит экономист Goldman Sachs Фарук Соусса: королевство будет полагаться на внешние займы для латания бюджетных дыр. В общей сложности Саудовская Аравия планирует занять 220 млрд риялов за год, или 58,5 млрд долларов.

Сложностей с продажей евробондов у Эр-Рияда нет: на апрельском размещении спрос на бумаги королевства превысил 50 млрд долларов.