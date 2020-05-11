В Могилеве и Глубоком осудили журналистов 6 11.05.2020, 18:12

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фото с сайта: baj.by

Михаилу Аршинскому и Дмитрию Лупачу дали по 10 суток ареста.

В понедельник, 11 мая, прошли суды над задержанными в выходные и в пятницу активистами и журналистами. Всех задержали якобы за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Среди тех, кого судят в Могилеве, — правозащитник «Весны» Александр Бураков, блогер Михаил Аршинский, журналист БелаПАН Алесь Осипцов, общественные активисты Андрей Бодилев и Станислав Павлинкович и другие.

Михаилу Аршинскому дали 10 суток ареста. Это еще не все, потому что завтра журналист ожидает суд по другому делу.

Утром в суде Глубокского района начались судебные процессы. Журналиста-фрилансера Дмитрия Лупача, который содержался в ИВС все выходные, обвиняют в участии в несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП).

Как сообщает БАЖ, судья Дмитрий Тарасевич озвучил, что Дмитрия Лупача судят по части 2 статьи 22.9 КоАП — за незаконное изготовление и распространение продукции СМИ. Но Дмитрий Лупач заявил ходатайство, чтобы его судили сразу по двум статьям: также и по статье 23.34 КоАП — по обвинению за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Журналист также заявил еще одно ходатайство: он хотел ознакомиться с делом и попросил на это семь минут. Судья назначил перерыв на десять минут. После перерыва Дмитрий Лупач озвучил новое ходатайство о заключении договора с адвокатом из Витебска или Минска. На что судья Дмитрий Тарасевич сначала сказал, что в таком случае суд перенесется на среду. Но потом объявил перерыв: сообщил, что на это он журналисту дает несколько часов. Процесс продолжился в 16.00. В итоге Дмитрия Лупача осудили на 10 суток.