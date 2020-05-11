Экспорт белорусских товаров в ЕС в первом квартале упал на треть 1 11.05.2020, 18:22

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Фото: Reuters

И это до карантина.

Экспорт товаров в январе-марте составил 6,6 млрд долларов, сократившись на 14,7%, импорт — 7,7 млрд долларов, упал на 12,6%. Отрицательное сальдо превысило 1 млрд долларов. Объем внешней торговли товарами составил 14,3 млрд долларов, что на 13,6% меньше, чем в том же периоде прошлого года, следует из данных Белстата, передает tut.by.

Экспорт товаров в СНГ и ЕАЭС вырос 2,6% и 5,7% соответственно. В остальные страны он сократился на 34,2%. Импорт уменьшился из стран СНГ на 23,1%, до 4,2 млрд долларов, а из остальных стран — увеличился на 4,9% до 3,5 млрд долларов.

Объем внешней торговли товарами с Россией составил 6,9 млрд долларов, что на 14,5% меньше, чем в первом квартале 2019 года. При этом экспорт вырос на 6,1%, импорт сократился на 26,8%.

Внешнеторговый оборот товарами со странами ЕС сократился на 14,1% до 2,7 млрд долларов. При этом экспорт упал на 29,7%, а импорт вырос на 2,2%.

Провал по внешней торговле в первом квартале практически полностью обусловлен ситуацией на сырьевом рынке. В начале года на внешнеторговой деятельности сказались нефтяной спор с Россией, вызванное им сокращение экспорта нефтепродуктов, дальнейшее падение цен на нефть, сыграло роль также сохранение низких объемов торговли калийными удобрениями.