Врач Минской клинической больницы №1: Ситуация выходит из-под контроля 5 11.05.2020, 18:37

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фото: 1gkb.103.by

Центральный корпус Минской городской клинической больницы №1 полностью заполнен.

Врач из Минской городской клинической больницы №1 пишет, что центральный корпус полностью заполнен пациентами у которых подозревается или подтвержден коронавирус, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Городская клиническая больница №1 в Минске. Здесь ведётся прием зараженных Covid-19 в центральный корпус, - пишет она. - Завозили всего несколько дней, а здание уже забито.

Врачей не хватает, очень много болеют. На два этажа - один врач. На скорых не хватает ни врачей, ни фельдшеров. Некоторые скорые ездят только с одним водителем.

Врачи жалуются, что им отказываются брать тесты, даже с температурой. Несмотря на заверения Минздрава, ситуация выходит из-под контроля".

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