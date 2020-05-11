Если бы выборы президента Польши прошли 10 мая, Дуда не смог бы одержать победу в первом туре 11.05.2020, 19:01

Анджей Дуда

Об этом свидетельствуют данные опроса.

Анджей Дуда по-прежнему остается лидером рейтинга президентских выборов в Польше. В то же время, если бы выборы прошли в изначальные сроки, то есть 10 мая, действующий президент получил бы 45% голосов и, таким образом, не смог бы одержать победу в первом туре, передает «Радио Польша».

Согласно последнему опросу, проведенному Институтом рыночных и общественных исследований (IBRiS), главным оппонентом Анджея Дуды во втором туре мог бы стать независимый кандидат Шимон Холовня, за которого готовы голосовать более 19% респондентов. В свою очередь, глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш финишировал бы третьим с результатом в 16,6%.

«Анализ результатов опроса свидетельствует о том, что, чем позже пройдут президентские выборы, тем меньше шансов на победу будет у кандидата от Объединенных правых сил», - отметил глава IBRiS Марцин Дума.

Напомним, Государственная избирательная комиссия признала президентские выборы 10 мая несостоявшимися, заново запустив избирательный процесс. Согласно ИК Польши, президентские выборы должны пройти в ближайшие 74 дня.