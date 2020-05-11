Жигимантас Вайчюнас: Беларусь не выполнила международные рекомендации по итогам стресс-тестов на БелАЭС 6 11.05.2020, 19:14

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Жигимантас Вайчюнас

Фото: DELFI

Литва обратилась в МАГАТЭ из-за Островецкой АЭС.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас обратился в Международное агентство по атомной энергии после того, как на Островецкую АЭС доставили ядерное топливо, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса. В письме генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси говорится о том, что эксперты МАГАТЭ по итогам нескольких миссий на Островецкой АЭС дали рекомендации, однако доклады не были опубликованы белорусской стороной.

«Отказ Беларуси сделать их публичными препятствует прозрачной оценке миссий МАГАТЭ и их результатов», — отмечают в литовском министерстве.

«МАГАТЭ было проинформировано, что ядерное топливо для первого блока АЭС, строящейся в Островце, уже доставлено. Однако Беларусь еще не подписала двустороннее соглашение о предварительном уведомлении о ядерной аварии. Такая ситуация недопустима. Это недопустимая практика, потому что мы говорим о безопасности государств и людей», — заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

В письме министр добавил, что доверие к ядерной энергетике и к МАГАТЭ как к организации зависит от ответа на неприемлемую ситуацию в Беларуси. Литовское министерство отметило, что Беларусь не выполнила рекомендации международных экспертов по итогам стресс-тестов — эти рекомендации должны быть реализованы до ввода АЭС в эксплуатацию. Кроме того, Беларусь до сих пор официально не соглашается оценивать выполнение рекомендаций Национального плана действий по стресс-тестам ЕС в соответствии с процедурами Агентства по регулированию ядерной безопасности ЕС (ENSREG), которое является стандартной практикой в процедуре стресс-тестов ЕС.

Литва неоднократно критиковала Беларусь за строительство небезопасного атомного объекта на границах — Островецкая АЭС располагается в 50 км от Вильнюса. В Литве на законодательном уровне принят запрет на покупку энергии со строящейся в Беларуси АЭС. В феврале в Литве было создано «Движение против Островецкой АЭС». Сейчас движение ведет сбор подписей под петицией против строительства АЭС в Беларуси.

Среди требований:

- принять постановление о том, что на белорусской атомной электростанции во время строительства первого реактора были допущены серьезные нарушения, главное из которых — выбор площадки.

- призвать ядерные регуляторы Беларуси не выдавать лицензию на эксплуатацию АЭС в неположенном месте. Если власти Беларуси и Росатом решат продолжить строительство второго, третьего и четвертого реакторов, ЕС должен требовать их перемещения и закрытия или перемещения первого реактора.

- призвать Европейскую комиссию и Европейский Совет выразить полную солидарность с Литвой в том, что Островецкая АЭС угрожает национальной безопасности и принять законы, запрещающие импорт электроэнергии с этой станции.

- призвать Европейскую комиссию, Совет Европейского Союза, ассоциированные страны и стратегических партнеров ЕС рассмотреть вопрос о санкциях против Росатома и других компаний, отвечающих за строительство и маркетинг на Островецкой АЭС.

- ускорить процесс синхронизации электросетей стран Балтии с континентальной Европой до 2025 года, чтобы снизить зависимость стран Балтии от российских источников энергии.