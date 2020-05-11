В Могилевской области от отравления растением, выкопанным в огороде, умерли мужчина и ребенок 11.05.2020, 20:20

1,428

Изображение: Kristian Peters / wikipedia.org

Погибшие употребили в пищу вёх ядовитый.

Днем 9 мая 39-летний житель деревни Кожемякино Краснопольского района Могилевской области выкопал на участке рядом с домом корнеплод и принес его в дом, ошибочно полагая, что это съедобный овощ. Мужчина и его 10-летняя племянница съели его — и им резко стало плохо. Позже, несмотря на оказанную врачами помощь, мужчина и девочка умерли, сообщает СК.

Предварительно установлено, что погибшие употребили в пищу вёх ядовитый (другое название — цикута). По изъятому с места происшествия корнеплоду назначена ботаническая экспертиза.

Цикута — очень распространенное растение и одно из самых ядовитых. Она встречается в Азии, Северной Америке и Европе, в том числе и в Беларуси. Обычно она растет по берегам прудов, на болотах и топких тинистых местах.

Узнать цикуту можно по запаху, похожему на запах петрушки. Ее цветки белые и собраны в двойные зонтики.

Самая опасная часть цикуты — корневище, которое легко выдернуть из земли, особенно весной и осенью. Если растение случайно попадает в пищу, то вызывает судороги и смерть от паралича дыхания.