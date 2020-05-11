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Литва и Польша открывают границы для работников и студентов

  • 11.05.2020, 20:22
Литва и Польша открывают границы для работников и студентов

Въехавшие люди должны будут соблюдать 14-дневную изоляцию.

С 11 мая Литва и Польша открывают границы для работников, предпринимателей и студентов.

При необходимости выехать в Польшу надо иметь документ, подтверждающий цель поездки – трудовой документ, бизнес-удостоверение, документ компании, справку из вуза, подтверждающего, что студент в нем учится и т.д. Это надо предъявить польским пограничникам, а они решат, впустить ли человека на территорию своей страны, передает delfi.lt.

По договоренности между странами такие люди не должны соблюдать 14-дневную изоляцию. Кроме того, на польско-литовской границе в понедельник откроется больше КПП.


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