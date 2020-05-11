От участия в «выборах» отказалась еще одна партия 5 11.05.2020, 22:34

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Оппозиция считает проведение «выборов» во время эпидемии преступлением.

Белорусская партия "Зелёные" отказалась участвовать в нынешних "президентских выборах".

"Белорусская партия "Зелёные" не будет участвовать в президентской кампании 2020 года и выставлять своего кандидата", — говорится в заявлении, которое партия разместила в своём аккаунте в Фейсбуке.

Свое решение "зелёные" обосновывают тем, что сбор подписей за кандидатов назначен на разгар эпидемии COVID-19 в Беларуси. "Власти самоустранились от решения этой проблемы, не предложив безопасного для членов команд кандидатов и избирателей способа контакта во время кампании", — констатируют они.

Кроме того, для кандидатов созданы неравные условия, считают "зелёные". По предварительному поведению власти они полагают, что во время избирательной кампании будут использоваться традиционные механизмы фальсификаций, а провластные кандидаты будут применять административный ресурс. Демократические кандидаты же оказались в условиях, лишающих их шансов собрать необходимые 100 тысяч подписей.

Упомянули в партии и заявление председателя ЦИК Лидии Ермошиной об ограничениях наблюдателям в условиях эпидемии коронавируса. По мнению "зелёных", эти ограничения объясняются отнюдь не эпидемией. "По этой логике, выборы вообще надо было бы отменить. Кажется, что цель отстранения наблюдателей — помешать гарантированному законом общественному контролю над процессом выборов", — считают в партии.

Как сообщал Сharter97.org, ранее от участия в выборах отказались Партия БНФ и Белорусская партия левых "Справедливый мир".