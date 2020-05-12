«Будто изнутри выворачивали»: врач рассказал о первых симптомах тяжелой формы COVID-19 1 12.05.2020, 8:44

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ФОТО: REUTERS

Признаки появились через пять дней после первого заражения в коллективе.

Врач-дерматовенеролог из российской Калмыкии Чингис Унгарлинов, перенесший тяжелую форму COVID-19, рассказал rg.ru о первых симптомах болезни.

По словам медика, он был начальником обсерватора, в котором коронавирусом заразилась медсестра. Через пять дней после того, как стало известно о ее болезни, у врача пропали обоняние и вкус.

"Например, я брал шампунь и не чувствовал, как он пахнет, совершенно не ощущал запаха хлеба, масла, вообще любой еды. Вкусовых ощущений тоже не было", — рассказал он.

После этого Унгарлинов самоизолировался в обсерваторе и сдал мазок, который показал положительный результат.

Кроме того, первый рентген выявил одностороннюю очаговую пневмонию, а повторный — двустороннюю. На томографии выяснилось, что 45 процентов легочной ткани поражено.

Врач отметил, что на снимках просматривались эффекты "матового стекла" и "булыжной мостовой", которые свидетельствовали о тяжелой степени недуга.

Следующую неделю он находился в критическом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ.

"Температура 39,9, причем постоянная и ничем не сбивается. Очень тяжело было. Все тело ломило, кости болели. Ощущение такое, будто изнутри всего выворачивали", — вспоминает Унгарлинов.

Спустя месяц повторный тест показал отрицательный результат, однако врач остался в больнице долечивать пневмонию.

За весь период эпидемии COVID-19 в России выявлено 209 688 случаев заражения, 34 306 человек выздоровели, 1915 скончались.