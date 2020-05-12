Чем на самом деле занимается лаборатория в Ухане, которую обвиняют в утечке коронавируса? 9 12.05.2020, 8:59

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Фото: SHEPHERD HOU /PAP/EPA

Исследователи работают по 12 часов в день, в том числе до шести часов без питья и еды.

На фоне слухов в интернете о том, что новый коронавирус просочился из Уханьского института вирусологии или что он создан человеком, исследователи лаборатории рассказали о том, что она сделала с декабря, и о ее работе на переднем крае профилактики эпидемий и борьбы с ними.

В интервью пекинской Technology Daily (перевод - novostivl.ru) Гуан Усян, заместитель директора института, сказал, что лаборатория начала исследование COVID-19 30 декабря, когда она получила образцы пневмонии из больницы Ухань Цзиньинтань.

Гуан сказал, что институт организовал команду для ночного выявления и идентификации патогенных микроорганизмов и сообщил о результатах «соответствующим департаментам».

Заместитель директора сказал, что с момента вспышки лаборатория провела идентификацию вирусов, выявление патогенных микроорганизмов, исследования антивирусных препаратов и вакцин.

Уханьская лаборатория также оценила эффективность антител, извлеченных из плазмы пациентов, создала модель на животных и исследовала патогенный механизм.

Лаборатория получила полную последовательность генома вируса и идентифицировала его как новый коронавирус из изолированных штаммов. Последовательность вируса была передана во Всемирную организацию здравоохранения 11 января.

В сотрудничестве с компанией из Чжухая лаборатория разработала новые наборы серологических тестов на коронавирус, утвержденные 14 марта, и получила свидетельство о регистрации медицинского устройства.

Более 2600 образцов мазка из глотки от подозреваемых пациентов с COVID-19 были протестированы с 26 января.

Вакцина COVID-19, разработанная совместно с Китайской Национальной «Биотек Группой» (CNBG), прошла клинические испытания 12 апреля.

По словам Гуана, исследовательская группа в лаборатории изучала коронавирусы более 10 лет. Их знания и методы, такие как общий анализ нуклеиновых кислот SARS и обнаружение антител, были применимы к семейству коронавирусов и сыграли важную роль в ранней идентификации патогена.

Заместитель директора сказал, что «около 12 команд, состоящих из 120 человек», были вовлечены в работу по выявлению патогенных микроорганизмов, мониторингу вирусов и проверке лекарств в лаборатории.

Исследователи работают в лаборатории от 10 до 12 часов в день, в том числе от 5 до 6 часов без питья и еды.