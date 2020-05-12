«Просили ни с кем не контактировать»: в Гомеле умерла женщина, у которой «потеряли» тест на COVID 4 12.05.2020, 9:05

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Родственники подозревают, что от них намеренно скрывают правду.

Вчера утром в Гомеле в собственной квартире умерла 63-летняя женщина, которая являлась контактом первого уровня по коронавирусу.

В редакцию «Сильных Новостей» обратились близкие пенсионерки из Гомеля, которая сегодня утром умерла в собственной квартире в доме по улице Чечерской. Они утверждают, что у умершей мог быть коронавирус.

По их словам, 23 апреля женщина с жалобами на сердце попала в больницу в Костюковке. Там она стала контактом первого уровня по коронавирусу. У нее взяли мазок на COVID-19 и, не дожидаясь результата, перевели в кардиологическое отделение Гомельской больницы № 2.

30 апреля ее выписали домой, взяв повторный мазок на СOVID-19. Так как женщина являлась контактом первого уровня по коронавирусной инфекции, ее попросили жить одной и ни с кем не контактировать. Пенсионерка общалась с близкими по телефону, однако утром 11 мая перестала выходить на связь. Обеспокоенные родственники приехали в квартиру и обнаружили женщину мертвой.

Как утверждают близкие, мазки на COVID-19 утеряны из двух больниц, а в графе анализа стоит прочерк. Кроме того, СЭС на выезд обработки подъезда и квартиры выезжать отказались, так как у них нет результатов того же теста. Родственникам запретили заходить в квартиру, а работники, забиравшие тело, были в химзащите.

Обеспокоенные гомельчане считают, что женщина могла умереть из-за осложнений коронавируса, а результаты тестов им не сообщают, чтобы скрыть правду. Об официальной причине смерти пока неизвестно.