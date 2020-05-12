Новые очаги коронавируса в Минске: «скорые» выезжают по адресам 12.05.2020, 9:21

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: SCANPIX/TASS

Эпидемия поражает все больше домов в столице.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал новые фото о размахе эпидемии коронавируса в Минска. «Скорые» выезжают по новым адресам: Горецкого, 5/2, Матусевича, 62, Некрасова, 17, Ташкентская, 4/3.





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