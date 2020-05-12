Коронавирус усилился в Брестской области: новые случаи в городах и деревнях 2 12.05.2020, 9:59

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Последняя информация от жителей Бреста, Пинска и Ганцевичского района.

Новые случаи коронавируса в Брестской области. Телеграм-каналу "Баста" сообщили об очагах в Бресте, Пинске и Ганцевичском районе.

"Деревня Любашево, Ганцевичский район, Брестская область. Пару дней назад положили в больницу города Ганцевичи бабушкину подругу, сегодня у ее подруги забрали мужа с температурой. У обоих - односторонняя пневмония. У нашей одной бабушки уже три подруги заболели, а у второй бабушки подруги муж заболел", - пишет читательница канала.

"Пинск. Вчера утром на улицу Костюшко в дома №42 и №46 с разницей в пять минут приезжали машины скорой помощи, врачи были в противочумных костюмах", - сообщает подписчик канала.

"Брест, школа №20 по улице Карбышева, 81. В нашей школе в 8 классе заболел мальчик, тест на Covid-19 положительный. Больна и его мама. Ученик посещал школу 30 апреля. Школа была обработана только 10 мая: все кабинеты, столовая, туалеты. Учителя разослали по чатам классов сообщение с просьбой, чтобы дети, посещающие школу, носили повязки и знали, что следует соблюдать расстояние 1-1,5 метра друг от друга", - пишет читатель канала.

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